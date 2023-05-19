تستعد محافظة الإسماعيلية، خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية الترم الثاني بالتزامن مع زيادة عمليات البحث عن موعد إعلان النتيجة في الأسبوع المقبل فور الانتهاء من عمليات التصحيح داخل مدارس المدينة وفي كافة الإدارات في المراكز والمدن بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات خلال الأسبوع الماضي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

وتابع: «أعمال تصحيح صفوف النقل الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي خلال أيام قليلة، فيما تجري أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتستمر حتي نهاية الأسبوع لحين انتهاء أعمال التجميع داخل الكنترولات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية».

أماكن إعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني

وأضافت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني داخل مدارس المحافظة للصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، أنه وجه كافة المدارس الإعدادية بإعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح قائلاً: «سيتم إعلان النتائج تحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر، والإعلان عنها للطلاب وأولياء الأمور داخل المدرسة».

وأكدت المصادر المسؤولة في تصريحات أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي، سيتم اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وإعلانها علي الموقع الرسمي لديوان مديرية التربية والتعليم.

وأشار إلي أنه من المتوقع أن يتم إعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني منتصف الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح وإعادة التجميع.

إعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسماعيلية

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت خلال الساعات الماضية عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية في جميع مدارس المحافظة الابتدائية وإتاحة النتيجة في كافة المدارس للطلاب وأولياء الأمور.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه تم إعلان كافة النتائج للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه طالب كافة المدارس بإعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح.