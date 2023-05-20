مهرجان «عصائر» لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

تضم مرسى علم مجموعة من أفضل الشواطئ على مستوى العالم، إذ تجذب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية آلاف السياح يوميا، عبر عشرات رحلات الطيران، وعد المهرجانات أحد أهم عناصر تنشيط السياحة، وجذب َمهرجان «عصائر» الآلاف.

مهرجان عصائر على شواطئ مرسى علم

نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات، مهرجان كوكتيل العصائر على شواطئ مرسى علم، بحضور الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، باستخدم كميات كبيرة من العصائر الطبيعية والفواكه الطازجة، وسط فرحة واستمتاع السياح على أنغام الموسيقى.

آلاف السياح على الشواطئ

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي منظم مهرجان العصائر بمرسى علم، إلى إقبال السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على الشواطىء للمشاركة في مهرجان العصائر، حيث تم استخدام كميات كبيرة من الفواكه الطازجة والعصائر الفريش.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استمتاع السياح على شواطئ مرسى علم، وشمل المهرجان فقرات موسيقية متنوعة بمشاركة أكثر من 10 جنسيات أوروبية، على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

وكشف عثمان، أن فنادق مرسى علم تستقبل الأسبوع الجاري، نحو 20 ألف سائح من جنسيات مختلفة، من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع، على متن 115 رحلة طيران، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.