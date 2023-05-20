انطلاق امتحانات العملي للدبلومات الفنية ببورسعيد اليوم

تنطلق اليوم، الامتحانات العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تنطلق اليوم السبت، الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2022- 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، في التعليم المزدوج 191 طالبا وطالبة، والتجاري 1330 طالبا وطالبة، والصناعي 3332 طالبا وطالبة، والزراعي 303 طلاب وطالبات، بإجمالي 5156 طالبا وطالبة.

10 استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين

وأضافت هالة عبد السلام، أن تعليم بورسعيد جهز 10 استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة بورسعيد، متمنية لهم التوفيق.

8 يونيه انتهاء الامتحانات

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية لجميع التخصصات، تبدأ غدا على دفعات، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع تنتهي الخميس 8 يونيه.