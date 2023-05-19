امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية.. «العملي» يبدأ غدا

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية بانطلاق «العملي» غدا، وبعدها تبدأ امتحانات النظري في177 لجنة امتحانية بمدارس التعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية الخمس سنوات والثلاث سنوات لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العملي بكافة النوعيات «صناعي، زراعي، فندقي تجارى» المقرر أن تبدأ غدا السبت الموافق 20 مايو وتنتهي الخميس 25 مايو، كما ينطلق الامتحان التحريري يوم السبت 27 مايو حتى الخميس 8 يونيو بحسب جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية تبدأ غدا

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية تبدأ بانطلاق «العملي» غدا، ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 47 ألفا 261 طالب وطالبة بكافة النوعيات «30 ألف و361 طالب صناعي – و13 ألف و42 طالب تجاري، و626 فندقي، و3232 زراعي» كما بلغ عدد اللجان 177 لجنه امتحانية بنوعيات التعليم الفني.

تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، انه جرى التنسيق مع كافة الأجهزة الخدمية بالمحافظة لتتضافر الجهود لإنجاح المنظومة التعليمية فتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية وأوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية.

الإجراءات الاحترازية امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأشار إلى أنه جري التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية كما وجه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتجهيزات النهائية للجان والتعاون مع رؤساء اللجان وتذليل العقبات التى من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة الانضباط داخل اللجان، ومنع اصطحاب الملاحظين والمراقبين والطلاب الهواتف المحمولة داخل اللجان ومنع استخدامه أثناء اللجنة.

وشكلت مديرية التربية والتعليم غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية برئاسة ناصر شعبان مدير المديرية وعضوية أيمن البراموني، مدير عام التعليم الفني، ومديري الإدارات النوعية بالتعليم الفني لتتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلات داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية.