امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات.. العملي يبدأ غدا

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بداية امتحانات العملي للدبلومات الفنية، الفندقية والتجارية والزراعية والصناعية، غدا السبت الموافق 20 مايو 2023، في كل المحافظات على أن تنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 حتى يوم الخميس 8 يونيو 2023، وفقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة

كما صرح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لـ«الوطن» بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية التابعة للمحافظة ستستقبل غدا طلاب الدبلومات الفنية بكافة أنواعها منها التعليم الصناعي وزراعي وتجاري وفندقي للفصل الدراسي الثاني، للامتحانات العملي، كل بإدارته التعليمية.

امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج

وأفاد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» بأن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة اتخذت عدة إجراءات مشددة لمنع الغش أثناء باللجان، بينها وضع كود لكل لجنة تعليمية، موضحًا استعداد المحافظة لبدء الامتحانات غدًا للدبلومات الفنية.

تعليم الدقهلية يستعد للامتحانات

وكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية تبدأ غداً بالامتحانات العملي، حيث يؤدى 47 ألفاً 261 طالباً وطالبة بكافة النوعيات الامتحانات للدبلومات الفنية المتعددة منها الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي فى 177 لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني.

استعدادات التربية والتعليم للامتحانات الفنية

وأوضحت المديريات استكمال استعداداتها لاستقبال الطلاب غداً، لبدء الامتحانات العملية، من تأمين الأسئلة وأوراق الإجابة واللجان وتجهيز الأوراق والتنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وفقًا لوزارة الصحة، وتعقيم المدارس والتأكيد على منع اصطحاب الهاتف المحمول باللجان.