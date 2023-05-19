28 ألفا و600 طالب يستعدون لأداء امتحانات الدبلومات الفنية في بني سويف

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لعقد امتحانات العملي لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، والتي تبدأ غدًا السبت، على أن تبدأ امتحانات النظري للعام الدراسي 2022/ 2023 نهاية العام السبت 27 مايو الجاري، بإجمالي يزيد عن 28 ألف و600 طالب وطالبة.

توفير سُبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم، بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات بنوعيها العملي والنظري.

97 لجنة امتحانية للدبلومات الفنية في بني سويف

ومن المقرر أن يؤدي أكثر من 15 الف و870 طالب وطالبة الامتحان في التعليم الصناعي، و4 الاف و65 طالب وطالب الامتحان في التعليم الزراعي، و7 الاف و586 الأمتحان في التعليم التجاري، و265 في التعليم الفندقي، داخل 97 لجنة امتحان الدبلوم الفني موزعة على مستوى المحافظة ما بين 57 لجنة للصناعي، و17 للزراعي، و22 للتجاري، ولجنة للفندقي.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات العملية والنظرية لطلاب الدبلومات الفنية، حيث تم عقد اجتماع بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ومديري المراحل، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمي .