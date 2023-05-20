ضبط عامل بتهمة إصابة وسرقة جارته المُسنة في الجيزة

ألقت مباحث إمبابة بإشراف العقيد محمد ربيع، القبض على عامل أحذية قام بالتعدي على جارته المُسنة، وأحدث إصابتها وسرقتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى العقيد محمد ربيع مفتش المباحث إخطارًا من المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مصابة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين إصابة ربة منزل 70 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس وتم نقلها إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وبسؤالها أفادت ان مرتكب الواقعة عامل أحذية يقيم بالطابق الأرضي بنفس العقار، وأفادت انه قام بالتعدي عليها بالضرب بحديدة على رأسها محدثا اصابتها وقام بسرقة مصوغاتها الذهبية وفر هاربًا والقى القبض على المتهم وبمواجهته أمام العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال أعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.