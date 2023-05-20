«علاج طبيعي» كفر الشيخ تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022- 2023 لجميع الفرق الدراسية، إذ تُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلاج الطبيعي

وأنهت كلية العلاج الطبيعي، بقيادة الدكتور فايز الشامي، عميد الكلية، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ 28 مايو ويستمر حتى 25 يونيو المقبل، بحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من هنا

رئيس جامعة كفر الشيخ: توفير مقومات الراحة للطلاب

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات وفقاً للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكليات، واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

ومن الجدير بالذكر، أنّ كلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ، أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 595 لعام 2013، وبدأت الدراسة في العام الجامعي 2013- 2014، وتم تطبيق اللائحة الأكاديمية الداخلية لكلية العلاج الطبيعي المتبعة بجامعة القاهرة، بنظام الفصلين الدراسيين، إلى أن تقدمت باللائحة الخاصة بها.

أقسام الكلية

وتضم الكلية أقسام:

العلاج الطبيعي لصحة المرأة.

العلاج الطبيعي للأطفال.

العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها.

العلاج الطبيعي للباطنة.

العلاج الطبيعي للجلد والأغشية.

العلاج الطبيعي للجهاز العضلي والهيكلي.

العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي.

الميكانيكا الحيوية.