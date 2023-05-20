بعد تعديل قيمة الجوائز.. كم يربح الأهلي من الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تعديل قيمة الجوائز المالية لبطولتي الأندية في الموسم الجاري، دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

مكاسب الأهلي بعد الصعود للنهائي

وبصعود النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين، يضمن الفريق الأحمر الحصول على 4 ملايين دولار في حالة الفوز بالبطولة، و2 مليون دولار في حالة «الوصيف».

وأعلن «كاف» في بيان سابق بداية الموسم، زيادة الجوائز المالية للبطولتين القاريتين بنسبة 40%.

وذكر البيان، أن بطل دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم سيحصل على 4 ملايين دولار، بدلًا من 2.5 مليون دولار، والوصيف 2 مليون دولار.

الأهلي يفوز على الترجي

وانتهت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، منذ قليل، بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وجاء الهدف بصناعة بيرسي تاو، ليفوز الأهلي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 أهداف للاشيء.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي التي تقام اليوم السبت.

ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي على أرض الوداد المغربي.