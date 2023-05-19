أسعار تذاكر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ساقية الصاوي

جمهور القلعة الحمراء على موعد مع مبارة مهمة اليوم، تجمع الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، وتتيح ساقية عبد المنعم الصاوي فرصة مشاهدة المبارة المؤهلة للدور النهائي من البطولة أمام شاشات عرض كبيرة بالقرب من نهر النيل بصحبة الأهل والأصدقاء.

سعر تذكرة مبارة الأهلى والترجي في ساقية الصاوي

ويمكن مشاهدة مبارة الأهلي والترجي في ساقية الصاوي بتذكرة الدخول فقط، والتي يبلغ سعرها 30 جنيها، وفقا لما هو معلن من إدارة الساقية.

وتعد مبارة الأهلى والترجي لقاء حاسم يحدد أول المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بعدما أقيمت مواجهة ذهاب نصف النهائي في تونس يوم الجمعة الماضي، وفاز فيها الأحمر بـ3 أهداف نظيفة.

وينطلق لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ويذاع مجانا، يمكن للجماهير متابعته عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، ويعلق عليه أيمن الكاشف.

حفل الأخوة أبو شعر قبل مبارة الأهلي

وقبيل مبارة الأهلي والترجي التونسي، يقام حفل الإخوة أبو شعر، وهو حفل إنشاد ديني، يقام على مسرح الساقية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويستمر حتى العاشرة مساء، ويبدأ سعر تذكرة الحفل من 100 جنيه.