«الكهرباء»: 15 ماكينة طوارئ لتأمين تغذية التيار في مباراة الأهلي والترجي

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الإجراءات التي ينفذها قطاعي الشبكات والتحكم بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة الدولي.

إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية

وتجري شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي، التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام لإستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، أي قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات.

فرق الطوارئ تراجع جميع أعمدة الإضاءة

وقال «عفيفي»، أن اطقم فرق الطوارئ المكلفة بتأمين التغذية للمباراة، ستقوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى إستاد القاهرة، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للإستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء بساعتين مع تقسيم أبراج الإنارة، إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

وأشار رئيس الشركة في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيتم تدعيم استاد القاهرة بـ11 ماكينة طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة احتياطي و2 ماكينة للتلفزيون، ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة، لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع «تحكم القاهرة» لعدم إجراء مناورات خلال المباراة وفصل أجهزة طرح الأحمال.

انتشار فرق الطوارئ خلال فترة المباراة

وستقوم لجنة برئاسة المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقطاع الشبكات بالتنسيق مع إدارة إستاد القاهرة لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ، والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة.