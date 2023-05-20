عمرو دياب يشعل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري: «النهارده بغني في فرح بنتي»

أشعل الفنان عمرو دياب، حفل زفاف ابنة الملحن حميد الشاعري، الذي أقيم باحد فنادق القاهرة، حيث قدم عددا كبيرا من أغنياته، في فقرة استمرت أكثر من نصف ساعة.

وغنى عمرو دياب عدد من أغنياته الشهيرة، منها «عارف الحظ، برج الحوت»، وغيرهما التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

حميد ده أخويا وعشرة عمر

حرص عمرو دياب على تهنئة حميد الشاعري بزفاف ابنته، قائلًا: «أول مرة أشوف حميد الشاعري لابس بدلة، والحقيقة إني النهاردة بغني في فرح بنتي، لأن حميد ده أخويا وعشرة عمري».

ومن الجدير بالذكر، أن بداية التعاون بين عمرو دياب وحميد الشاعري، كانت منذ 34 عاما تحديدًا في 1988، في ألبوم «ميال»، ووزع حميد الشاعري أغنية «نور العين»، التي تعتبر من أشهر أغنيات عمرو دياب.

حضر حفل زفاف ابنة حميد الشاعري عددا من نجوم الفن والغناء، منهم يسرا وإيهاب توفيق ومحمد حماقي ومحمد فؤاد وأحمد زاهر وشذى، ساندي، تامر حسين، نصر وهاني محروس، وعدد كبير من الملحنين والشعراء والفنانين.