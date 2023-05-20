منحنى جديد في الأزمة.. موافقة أمريكية بتدريب الأوكران على «إف 16»

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف 16»، وقال مستشار الأمن القومي في «البيت الأبيض»، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي في اليابان، إنه أبلغ، أمس الجمعة، نظرائه في مجموعة السبع، أن «واشنطن» ستدعم جهودا مشتركة، لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما فيها «إف 16»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف سوليفان، أن القرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا بطائرات «إف 16»، سيتم اتخاذه خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن تدريب الأوكرانيين على المقاتلات تتطلب عدة أشهر.

«واشنطن»: المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتغير مع تغير الأزمة

أوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أنه حان الوقت للنظر في ما تحتاجه أوكرانيا لضمان الردع في وجه روسيا، مضيفة أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتغير مع تغير الأزمة.

وأشار «البيت الأبيض»، إلى أن مجموعة السبع ستحدد خطوات لحماية التكنولوجيا الحساسة.

بايدن يتطلع للقاء زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن يتطلع للقاء نظيره فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة اليابانية، إن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك اليوم حضوريا في قمة مجموعة السبع التي تضم في عضويتها إلى جانب اليابان كل من «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا».

وفي وقت سابق، أوضح مسؤول أمريكي، أن حزمة مساعدات «واشنطن» العسكرية، لـ«كييف» ستشمل راجمات «صواريخ هيمارس»، ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤول أمريكي، قول إن بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 375 مليون دولار لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، قالت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن الحزمة الجديدة من المساعدات ستضم المزيد من الذخيرة للمدفعية وعربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات، مضيفة إن بايدن، سيعلن خلال لقائه زيلينسكي، عن المساعدات العسكرية خلال قمة دول مجموعة السبع في هيروشيما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال إدوارد سينوفوز رئيس إدارة مدينة إنرجودار الواقعة بمقاطعة زابوريجيا، إن السلطات تسيطر تمامًا على الوضع في المدينة، موضحا أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية طبيعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.