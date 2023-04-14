القوات الأوكرانية تقصف مدينة «لوجانسك» 4 مرات بصواريخ «هيمارس»

قصفت القوات الأوكرانية، 4 مرات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقاطعة لوجانسك التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، إثر استفتاء في 2022.

وقال مكتب تمثيل لوجانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية قصفت المقاطعة باستخدام 17 صاروخ هيمارس الأمريكية، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قصفت قوات الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، صباح اليوم، نقطة انتشار مؤقتة للواء 28 بالجيش الأوكراني بمنطقة كونستانتينوفكا بـ دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير معاقل سرايا لواء الهجوم الجبلي

كما دمرت القوات الروسية، 3 معاقل لسرايا لواء الهجوم الجبلي الـ 10 المنفصل للجيش الأوكراني بمنطقة زفانوفكا، بالإضافة إلى 3 قطع مدفعية وقاذف هاون في منطقة فيرخنيكامينسك.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية «كييف»، إن الجيش الروسي يواصل شن هجمات على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على «تليجرام»، إلى قتال عنيف في جميع المناطق على الجبهة الشرقية.

وأضافت ماليار، أن القوات الروسية تنفذ يوميا في باخموت من 40 إلى 50 عملية اقتحام و500 عملية قصف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.