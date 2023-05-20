القوات الأوكرانية تقصف أراضي مقاطعة دونيتسك 48 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 48 مرة، أراضي مقاطعة دونيتسك، باستخدام 171 ذخيرة من عيارات مختلفة، فيما أسفر القصف عت إصابة مدنيين اثنين.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، بـ4 صواريخ بعيدة المدى، مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد.

وفي الساعات الأولى من اليوم السبت، دوت صافرات الإنذار في «كييف»، فيما قالت الإدارة العسكرية، إن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لطائرات مسيرة روسية في أجواء المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اندلاع حريق في «دنيبرو» جراء سقوط حطام مسيرة

كشفت الإدارة العسكرية في «كييف»، في معلومات أولية، عن حريق في مبنى من 10 طوابق في منطقة دارنيتسيا بالعاصمة الأوكرانية، فيما أشار «عمدة كييف» إلى سقوط حطام مسيرة أو صاروخ تسبب باندلاع حريق في «حي دنيبرو».

وقال السفير الروسي لدى «واشنطن»، أناتولي أنتونوف، تعليقا على العقوبات الجديدة ضد بلاد، إن الاقتصادات الناشئة حول العالم تدرك الضرر الذي تلحقه سياسات واشنطن بمصالحها الحيوية وستدير ظهرها لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«البيت الأبيض» ينفق المليارات لتمويل حربه بالوكالة ضد روسيا

وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أنفقت المليارات لتمويل حربه بالوكالة ضد روسيا، مضيفة إن المساعدات العسكرية الهائلة التي تقدمها «واشنطن» إلى أوكرانيا بالفعل في مخاوف كبيرة وسط الأمريكيين.

وأدى خطأ محاسبي كشف المستور، إلى قيام «واشنطن» بالمبالغة نحو 3 مليارات دولار في تقدير الإمدادات المرسلة إلى أوكرانيا، حيث استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تكلفة الاستبدال لتقييم الأسلحة بدلاً من قيمة السلاح عند شرائه واستهلاكه.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول جوسار، إن العالم بحاجة إلى تسوية لـ الأزمة الأوكرانية، وليس عمليات تسليم جديدة للأسلحة الفتاكة وجرائم القتل، مضيفا لـ«ريا نوفوستي»، إن التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ربما تعمدت زيادة أسعار المعدات العسكرية التي أرسلها إلى أوكرانيا مقلقة للغاية.

وأضاف جوسار، أن مثل هذه الحيل المحاسبية تفتح الباب أمامنا لشحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.