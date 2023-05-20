نجوم التسعينيات أبرز حضور حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

حرص ما يٌعرف بنجوم جيلي الثمانينيات والتسعينيات على حضور حفل زفاف ابنة الملحن والموزع الموسيقي حميد الشاعري، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

وحضر عمرو دياب الذي أشعل الفرح، وقدم عددا كبيرا من أغنياته، في فقرة استمرت أكثر من نصف ساعة، كما حضل الحفل محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر.

نجوم التسعينيات أبرز الحضور في زفاف ابنة حميد الشاعري

وغنى عمرو دياب عدد من أغنياته الشهيرة، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير، كما حرص على تهنئة حميد الشاعري، قائلًا: «أول مرة أشوف حميد الشاعري لابس بدلة، والحقيقة إني النهاردة بغني في فرح بنتي، لأن حميد ده أخويا وعشرة عمري».

وقدم مصطفى قمر عدد من أغنياته، احتفالًا بزفاف ابنة حميد الشاعري، وكذلك شارك محمد فؤاد وحماقي وإيهاب توفيق في الغناء.

حضر حفل زفاف ابنة حميد الشاعري عددا من نجوم الفن والغناء، منهم يسرا وأحمد زاهر وشذى، ساندي، تامر حسين، نصر وهاني محروس، وعدد كبير من الملحنين والشعراء والفنانين.