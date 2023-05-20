سيناتور أمريكي من أصل أفريقي يخوض سباق الجمهوريين لرئاسة البيت الأبيض

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في العام المقبل 2022، أعلن وجه جديد اعتزامه خوض السباق الرئاسي، وقدم السيناتور الجمهوري عن ولاية «كارولينا الجنوبية»، من أصل أفريقي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تيم سكوت، طلبا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، فيما من المقرر انطلاق حملة تيم سكوت الانتخابية رسميا، بعد غد الاثنين، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وتيم سكوت، أول أمريكي من أصل أفريقي في التاريخ يخدم في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، ومن بين 11 أمريكيا من أصل أفريقي فقط، شاركوا في المجلس الأول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تيم سكوت عضوا في الشيوخ منذ 2013

وكان سكوت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية منذ 2013، ويعمل في لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، فيما كان عضوا في مجلس النواب من 2011 إلى 2013، وعضوا في مجلس النواب بالولاية من 2009 إلى 2011.

وفي الانتخابات الرئاسية في عام 2020، أيد نحو 92% من الناخبين ذوي المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بينما أيد 55% من الناخبين البيض، الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيتنافس السناتور الجمهوري تيم سكوت على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والسفيرة السابقة لدى منظمة الأمم المتحدة نيكي هالي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ورجال الأعمال فيفيك راماسوامي، وبيري جونسون، ومضيف الإذاعة لاري إيلدر.

سكوت يعد بمقاومة الصين

وفي وقت سابق، أدان تيم سكوت، عمل الرئيس الحالي الأمريكي جو بايدن والديمقراطيين، كما وعد السناتور الجمهوري، بمقاومة الصين، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وإعطاء الآباء مزيدا من الخيارات في الأمور المتعلقة بتعليم أبنائهم، وحماية الحريات الدينية.