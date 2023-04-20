3 أحداث أمريكية في يوم.. أهمها ترشح نجل شقيق كينيدي في انتخابات 2024

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 أحداث مهمة كان أبرزها ترشح روبرت كينيدي جونيور ابن شقيق جون فيتزجيرالد كينيدي رسميا للانتخابات 2024 الرئاسية.

وترشح روبرت كينيدي جونيور ابن شقيق جون فيتزجيرالد كينيدي الرئيس الـ 35 للولايات المتحدة الأمريكية، رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر في العام المقبل 2024.

وفي استطلاع أجرته صحيفة «يو أس أيه توداي» و«جامعة سوفولك»، قال 14% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، والذين دعموا الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2020 إنهم سيدعمون كينيدي في عام 2024، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

ويعتزم روبرت كينيدي جونيور التنافس على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في مواجهة جو بايدن، الذي لم يعلن بعد رسميا ترشحه لولاية ثانية.

ترشح روبرت كينيدي جونيور في حفل بـ«ماساتشوستس»

وجاء إعلان روبرت كينيدي جونيور، الترشح في حفل إطلاق حملته الانتخابية في معقل عائلة كينيدي في ولاية ماساتشوستس الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة.

وتعهد روبرت كينيدي جونيور، إنهاء الانقسام السياسي العميق في بلاده عبر قول الحقيقة للشعب الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشغل روبرت كينيدي جونيور منصب مدّع عام في عهد شقيقه الرئيس الديمقراطي جون إف كينيدي، ثمّ انتخب سناتورا عن ولاية نيويورك.

وكان بايدن، أعلن في الأسبوع الماضي، اعتزامه الترشح في انتخابات 2024 الرئاسية، وقال الرئيس الأمريكي الحالي، إنه يخطط للترشح لكنه ليس مستعد للإعلان عن ذلك بعد.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أشارت في استطلاع، نشرته في وقت سابق، إلى أن ثلث الأمريكيين يرون أن بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون شخص آخر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إجراءات لرفع سقف الدين الأمريكي بـ 1.5 تريليون دولار

بدوره، قدم رئيس مجلس «النواب» كيفين مكارثي حزمة من الإجراءات متضمنة رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 1.5 تريليون دولار، وتقليص نفقات الميزانية.

وقال مكارثي، خلال اجتماع مجلس«النواب» الأمريكي، إن الخطة نصت على تحديد نفقات الميزانية عند مستوى عام 2022 المالي الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي، والحد من زيادة النفقات عند مستوى 1% سنويا.

وإعادة موارد مخصصة لم يتم إنفاقها لمحاربة كورونا، إلى الميزانية،وإلغاء قانون تمويل مصلحة الضرائب، ضمن الخطة التي قمها رئيس النواب كيفن مكارثي في المجلس.

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن مسؤولا بمصلحة الضرائب أعلن امتلاكه معلومات تؤكد أن تحقيقا يجريه «البيت الأبيض» بشكل غير لائق في قضية هانتر نجل بايدن على خلفية جرائم ضريبية وتقديمه إقرارا كاذبا حول صفقة سلاح.