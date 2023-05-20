انخفاض حاد في درجات الحرارة بجنوب سيناء وجبل موسى يسجل 4 مئوية

شهدت محافظة جنوب سيناء، فجر اليوم السبت، طقس بارد على كل الأنحاء خاصة مدينة سانت كاترين، التي تشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة، لا سيما فوق قمم الجبال، التي ترتفع لأكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن طقس جنوب سيناء بارد ليلا على كل الأنحاء ومعتدل نهارا، مشيرا إلى نشاط في حركة الرياح مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء.

جبل موسى 4 درجات مئوية

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن المدينة سجلت أدنى درجة حرارة على مستوى جنوب سيناء، وسجلت فجر السبت درجة حرارة 8 درجات، مع هدوء في حركة الرياح وبلغت سرعتها 10 كيلومترات في الساعة، موضحا أن نسبة الرطوبة في الهواء، وصلت إلى 61%.

أضاف رئيس مدينة سانت كاترين، أن قمة جبل سانت كاترين التي ترتفع فوق مستوى سطح البحر بنحو 2680 مترا سجلت أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية 2 درجة مئوية، بينما سجلت قمة جبل موسى 4 درجات، جبل عباس سجل 3 درجات مئوية.

شرم الشيخ 22 درجة

أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ سجلت اليوم 22 درجة، وتصل خلال اليوم إلى 30 درجة، الرطوبة 61%، سرعة 26 كيلومترا في الساعة وهي شمالية.

مدينة دهب سجلت 23 درجة، مدينة طابا 19 درجة، مدينة نويبع 21 درجة، طور سيناء 22 درجة.