انطلاق امتحانات العملي للدبلومات الفنية بجنوب سيناء 2023 بعد قليل

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المدارس الفنية أنهت استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، التي تبدأ اليوم السبت، بامتحانات العملي للثانوي الزراعي.

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارات التعليمية استعدت لامتحانات نهاية العام بالنسبة للتعليم الفني بمختلف أنواعه.

116 طالبا وطالبة

أكد أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة توفير استراحات تليق بالمعلمين، وتوفير سبل الحياة الكريمة داخل الاستراحات للملاحظين، وكلف رؤساء المدن بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنيه وتوفير احتياجاتهم.

وقال إن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدبلوم الفني الزراعي، 116 طالبا وطالبة داخل 4 لجان امتحان، مقسمة كالتالي لجنة واحدة بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الفنية برأس سدر، ولجنة واحدة بمدرسة نويبع الثانوية الفنية الزراعية، ولجنة واحدة بمدرسة سانت كاترين الثانوية الفنية الزراعية، ولجنة واحدة بمدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، إضافة لعدد 2 مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما 9 مراكز فرعية.

محاربة الغش واصطحاب المحمول

أضاف محمد عقل، أن تعليمات الوزارة بشأن امتحانات نهاية العام تنص على محاربة الغش بكل أشكاله وأدواته، ومنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب، مع التأكد من هوية الطالب المتقدم للامتحان لعدم انتحال صفة الطالب.

وتابع أنه جرى تخصيص عدد 14 استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ، لامتحانات الدبلومات الفنية بعدد 385 سريرا مجهزة.

يذكر أن الامتحانات العملية المعملية للدبلومات الفنية «صناعي- تجاري- فندقي» تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 /5 / 2023 على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع يوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023، وتنتهي الخميس 8/ 6 /2023.