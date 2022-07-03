مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، تتزايد عمليات البحث خلال الدقائق الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة جنوب سيناء، حيث جرى اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم الإعلان عن نتيجة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

وحرصا من جريدة «الوطن» على تقديم خدمة مميزة للقارئ، نقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة جنوب سيناء بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، ووجّه الوزير، الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور، على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، واستكمال العملية التعليمية وفقا للخطة الدراسية، مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يذكر أنّ طلاب الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني بمحافظة جنوب سيناء، أدوا امتحاناتهم خلال الفترة من السبت 28 مايو الماضي، وحتى الخميس 9 يونيو الماضي، وذلك على مدار أسبوعين، حيث تقدّم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، نحو 830 ألفا و753 طالبا وطالبة بتخصصات الدبلومات الفنية: «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج».

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لمحافظة جنوب سيناء

وللحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة جنوب سيناء من على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 محافظة جنوب سيناء.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة وأضف رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.