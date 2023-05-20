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خبير إدارة أزمات سوداني يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» سبب إقالة حميدتي من مجلس السيادة

كتب:

أحمد حامد دياب
06:56 ص | السبت 20 مايو 2023
الفريق أول عبدالفتاح البرهان

الفريق أول عبدالفتاح البرهان

كشف اللواء الدكتور أمين إسماعيل المجذوب خبير إدارة الأزمات بالسودان، تفاصيل قرار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإعفاء محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، من منصب نائب رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن هذا القرار لاحق لقرار صدر منذ أسبوعين، بحل قوات الدعم السريع.

قرار حل قوات الدعم السريع تتبعه قرارات إدارية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حميدتي تولى منصب عضو مجلس السيادة، ونائب رئيس مجلس السيادة بصفته قائد قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن قرار حل قوات الدعم السريع، تتبعه قرارات إدارية بإبعاده من المناصب السياسية التي كان يتولاها.

وأشار إلى أنه صدر قرار بوقف موازن وحسابات قوات الدعم السريع، مؤكدًا أنها قرارات فنية ومالية، تتبع القرار الأصلي بحل قوات الدعم السريع.

وأكد أن قرار حل قوات الدعم السريع، كان يجب أن يصدر يوم أن اعتبرت تصرفاتها تمردًا على الدولة، مشيرًا إلى أنهم أعطوا قوات الدعم السريع الفرصة للتراجع على الأرض، وإعطاء فرصة للوسطاء والجهات التي تدخلت من الداخل والإقليمية والدولية، وحينما عجزوا عن إعادة قوات الدعم السريع للوضع القانوني الذي يوقف معاناة الشعب السوداني، صدر قرار حل قوات الدعم السريع، وتبعها باقي القرارات.

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بقلم أحمد حامد دياب