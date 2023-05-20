مصرع طالب غرقا في ترعة نزلة القاضي بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مصرع طالب يبلغ من العمر 12 عامًا، إثر قيامه بالاستحمام في ترعة نزلة القاضي، وتم نقل جثته إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع طفل غرقا في طهطا

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بغرق طالب.

وبالفحص تبين مصرع طالب يدعى أحمد خلاف، 12 عامًا، طالب يقيم في دائرة مركز طهطا، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، وادعاء غرق، بسبب عدم إجادته السباحة.

الطفل لا يجيد السباحة

وأفاد والده ويدعى خلاف النجار، أنه أثناء استحمام نجله في ترعة نزلة القاضي، وبسبب عدم إجادته السباحة، تعرض للغرق وفارق الحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بحضور مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وهو ما يؤكد الادعاء الأولي بأن الطفل قد توفي نتيجة الغرق في الترعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.