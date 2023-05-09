مصرع طفل غرقا في ترعة بنجع حمادي.. عمره 4 سنوات

لقي طفل مصرعه غرقا اليوم الثلاثاء، داخل ترعة في العبادية بمركز نجع حمادي، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق طفل في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ من غرفة العمليات بمصرع طفل غرقا داخل ترعة بنجع حمادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق وبعد البحث تم انتشال جثة بسام علاء بخيت علي، 4 أعوام، من الترعة.

نقل الجثة للمشرحة

ونقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف قنا إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استجواب والدته لمعرفة أسباب ترك الطفل الصغير والغرق في الترعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.