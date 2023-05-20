إصابة 7 أشخاص في مشاجرة على أرض زراعية بسوهاج

شهد نجع «أبو الروس» ببندر المنشاة دائرة المركز جنوب محافظة سوهاج، إصابة 7 أشخاص بجروح وكسور إثر مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلافات على ملكية أرض زراعية في نفس الناحية.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد وقوع مشاجرة ومصابين بناحية نجع أبو الروس بندر المنشاة دائرة مركز المنشاة.

مشاجرة بين أبناء عمومة في سوهاج

بالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين في ناحية «نجع أبو الروس» بـ«بندر المنشاة» التابعة لدائرة مركز المنشاة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات بالطرف الأول وجاءت كالتالي: «عبد الرحمن م أ م» البالغ من العمر 18 عامًا، طالب، «فارس م أ م» 24 عامًا، سباك، «السيد ر أ م» 35 عامًا، سائق، و«أبو الحسن ر أ م» 31 عامًا، عامل زراعي.

وطرف ثاني «عوض م ع م» 63 عامًا، مزارع، «محمد ع م ع» 19 عامًا، عامل زراعي، و«علي ح م ع» 46 عامًا، عامل زراعي.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعثرت بحوزة الرابع من الطرف الأول على «عصا شوم»، في حين عثرت بحوزة الثاني من الطرف الثاني على «عصا شوم»، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني على سلاح أبيض.

خلافات حول ملكية أرض زراعية

وبعد التحقيقات الأولية، أفاد الطرفان بتبادل الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة، بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية في نفس الناحية، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.