«الداخلية»: 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

تسعى وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين في الخدمات التي تُقدم لهم في جميع المجالات، لذا وفرّت 5 خطوط ساخنة للتسهيل في الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على استفساراتهم.

خدمة الاتصال الصوتي

وخصصت وزارة الداخلية للمواطنين خدمة الاتصال الصوتي على مدار 24 ساعة، من خلال الرقم «16582»، فضلًا عن إتاحة استخراج البطاقات الخاصة بالرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال على الرقم «15340».

توصيل الخدمة للمنازل

أما بالنسبة لكبار السن والحالات الخاصة، سواء الإنسانية أو المرضية «ذوي الهمم»، فقد خصص قطاع الأحوال المدنية الرقم 15341 لتقديم المساعدات لهم، فضلًا عن إمكانية توصيل الخدمة للمنازل.

مراكز تكنولوجية متنقلة

وجهزت أجهزة وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة، لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال على رقمي «15340»، و«15341».

كما تُقدم وزارة الداخلية عديد من الخدمات للمواطنين، من خلال موقعها الإلكتروني، منها إمكانية استخراج شهادة ميلاد ووفاة، ووثيقة زواج وطلاق، وبطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي والعائلي، وبدل فاقد لرخصة قيادة وبدل فاقد لرخصة مركبة بخارية، وتجديد الرخص.