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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 186 ألفا و420 جنديا منذ بداية الأزمة

كتب:

أ ش أ
09:06 ص | الأحد 23 أبريل 2023
أزمة روسيا وأوكرانيا.. أرشيفية

أزمة روسيا وأوكرانيا.. أرشيفية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى نحو 186 ألفا و420 جنديا، منذ اندلاع الأزمة بين البلدين في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و675 دبابة و7 آلاف و131 من المركبات المدرعة و2837 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و730 من المركبات وخزانات وقود، إضافة إلى 339 من المعدات الخاصة.

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بقلم أ ش أ