كيفية تصحيح خطأ كلمة «متوفى» في بطاقة الرقم القومي

شرحت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، خطوات تعديل الخطأ في بطاقة الرقم القومي، خاصة للشخص الذي يفاجئ بأن اسمه مسجل على «السيستم» متوفى وقت تجديد بطاقته، وأن تسجيل هذا الخطأ لابد أن يكون مستند إلى أدلة مثل تشابه أسماء الأشقاء أو غيرها من الأخطاء.

خطوات تصحيح خطأ في بطاقة الرقم القومي

«الوطن» تنشر خطوات تصحيح الخطأ في بطاقة الرقم القومي وذلك بالعودة إلى شهادة الميلاد الخاصة بهذا الشخص وجميع شهادات الميلاد في أقارب الدرجة الأولى والثانية أي الأب والأم والأشقاء، وفقًا لما أوضحه الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كما يلي:

- ملء نموذج 80 في السجل المدني وتقديمه إلى الموظف المختص.

- تقديم المستندات المؤيدة للتصحيح مع نموذج 80 حتى يتمّ مراجعة البيانات وتحديد الخطأ على أجهزة الكمبيوتر.

- ترفق شهادة الميلاد الطالب ووثيقة زواج والديه وشهادة مواليد الأب أو عدد 2 من أشقائه.

- عند تصحيح شهادة الوفاة، يجرى تقديم «شهادة الميلاد وقيد الأسرة ووثيقة زواج الوالدين».

- تقديم أصل مستند الزواج أو الطلاق لتصحيح الخطأ المادي بأجهزة الحاسب الآلي في الأحوال المدنية.

- مراجعة بيانات صاحب طلب التصحيح في سجل المواليد التابع للسجل المدني بمحل الإقامة.

الأوراق المطلوبة لتصحيح بيانات الأسرة

- شهادة مواليد الأم.

- شهادة ميلاد لأشقاء بها اسم الأم صحيح.

- قسيمة زواج الأب من الأم بها اسم الأم صحيح أو قيد عائلي.

- إذا كان التصحيح لشخص عمره أقل من 16 عامًا، يتوجه بنموذج 24 إلى مركز المعلومات للتصحيح واستخراج شهادة مواليد صحيحة.