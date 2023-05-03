نشرت منصة الأحوال المدنية، الأوراق المطلوبة لتعديل محل الإقامة والوظيفة في بطاقة الرقم القومي، للتسهيل على المواطنين لمعرفة الأوراق المطلوبة وتجهيزها قبل الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية أو استخراجها إلكترونيًا عن طريق خدمة الدفع المباشر.

وتنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة لتعديل محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، وفق ما أعلنته منصة الأحوال المدنية، ويمكن تعديل البيانات من السجل المدني بشكل مباشر بعد التعامل مع موظفي الأحوال المدنية الذين يراجعون المستندات المقدمة الدالة على مكان الإقامة الجديد، كما يمكن استخراجها إلكترونيًا عن طريق اتباع التعليمات الموجودة للخدمة.

المستندات المطلوبة لتعديل بيانات محل الإقامة في الرقم القومي

- استمارة بطاقة الرقم القومي من الأحوال المدنية.

- حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- إيصال مرافق حديث يوضح أنّ الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي

- ملء استمارة الرقم القومي.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.