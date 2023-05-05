نشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف من المنزل، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الإلكترونية الصادرة عن وزارة الداخلية وهي الأحوال المدنية والمرور والجوازات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف

«الوطن» تنشر الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف من المنزل، وفق ما أعلنته منصة الأحوال المدنية على محرك البحث جوجل وهي كالتالي:

- استمارة بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية شروط الحصول على الخدمة.

- استخراج بطاقة رقم قومي من قبل وحضور صاحب الشأن شخصيا عن طريق الإنترنت.

- استخراج بطاقة رقم قومي

- في حالة إذا كانت الوظيفة: «مهن نقابية – مهنة ربة منزل – مهنة حاصل على مؤهل – بالمعاش – بدون عمل يتم استخراجها حالة عدم مرور سبع سنوات على استخراجها مهن حكومية يتم استخراجها حالة عدم مرور خمس سنوات على استخراجها»

إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف

- شراء استمارة الرقم القومي من الأحوال المدنية، وملء بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص واقرار بفقد البطاقة

- استلام الخدمة عن طريق الإنترنت

- الدخول على الموقع على شبكة الإنترنت الدولية

- الدخول على طلب الحصول على بطاقة الرقم القومى بدل ( فاقد – تالف )

- السداد من خلال فوري أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.