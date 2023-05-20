امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية.. يستمر ساعتين ونصف

يؤدي اليوم السبت، 90 ألفًا و496 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية، وذلك في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، وتستمر حتى الخميس المقبل، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من جميع الجهات.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية، انطلق اليوم، ويشمل اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ومدة الامتحان ساعتين ونصف، إذ بدأ في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة 11.30 صباحًا.

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات داخل اللجان بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ويبلغ عدد اللجان 408 لجان للشهادة الإعدادية العامة، تستقبل 90 ألفًا و496 طالبًا وطالبة، و15 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية، تستقبل 1978 طالبًا وطالبة، وبدأت الامتحانات اليوم بمادة اللغة العربية.

لا شكاوى من الامتحان

وأوضح أنّ غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، لم تتلق أي شكاوى في عملية دخول الطلاب والطالبات لجنة امتحان اللغة العربية، وأنّ الامتحانات تسير بصورة طبيعية.

ولفت إلى أنه جرى التشديد على جميع رؤساء اللجان خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي بمسرح المديرية مع رؤساء ومراقبي اللجان، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية الـ10، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، مع ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، والتشديد على منع الخروج لأي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.