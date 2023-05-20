طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات بعد تأجيله في الدقهلية

أقبل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، والبالغ عددهم أكثر من 125 ألف طالب، علي اللجان المخصصة لعقد الامتحانات، لإتمام امتحان الدراسات الاجتماعية للترم الثاني بعد إلغاؤه وإعادته مرة أخرى، إذ كان من المقرر إتمامه يوم الخميس الماضي، إلا أنه وقع تسريب له قبل بدء اللجنة، ليتقرر إعادته اليوم السبت.

أداء امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في حديثه لـ«الوطن»، حرص المديرية الشديد على توفير جو ملائم للطلاب في أثناء أداء امتحان الدراسات الإجتماعية، خاصة بعد إلغاؤه، وتأجيله إلى اليوم السبت 20 مايو: «شددنا على الالتزام بالقواعد الثابتة لمنع وقوع أي خطأ، أو تسريب مرة أخري».

وأوضح «شعبان» أنّ طلاب الشهادة الإعدادية، سيؤدون امتحان الدراسات من خلال نظام يشبه البوكليت، للتخفيف على الطلاب وتسهيل الأمور بشكل أفضل، وستسلم الورقة الامتحانية للطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر الامتحان لـ3 ساعات، ويراعى تعويض الطلاب في حالة تأخير تسليم الورق لهم لمدة خمس دقائق بعد التاسعة.

إحالة المتسبب في التسريب للنيابة العامة

و أشار«شعبان» في بيان له، إلى إحالة المدرس المتسبب في واقعة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الماضي، بعد إدانته إلى النيابة العامة، ومن المقرر أنّ يبدأ التحقيق معه اليوم السبت: «التسريب تم في أحد اللجان في مدرسة تابعة لمركز أجا، وتم إدانة المدرس بواقعة التسريب وإحالته للنيابة العامة».