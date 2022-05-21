عاجل.. تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

تداول عدد من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنّها امتحان اللغة العربية الذي يعقد لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، اليوم.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنّ مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وفريق العمل بكل إدارة تسلموا أوراق امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي يعقد ورقياً في المدارس، اليوم، في لجان مؤمّنة ومراقبة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، كما تسملوا أوراق المفاهيم للصف الأول الثانوي، استعدادًا لتسليمها لمراكز التوزيع لتسلم اللجان الامتحانية.

«عطية»: نكافح الغش ونطبّق القانون

وشدد «عطية»، في بيان له، على الالتزام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس، واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الإمتحانات ومكافحة الغش وتطبيق القانون، مناشداً أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات. وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية؛ ما يؤثر على الطلاب ويشيع التوتر والارتباك.

وأكد محمد عطية، أنّ على الطلاب بضرورة احترام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز على الإجابات وقراءة الأسئلة جيداً، لافتاً إلى أن 194334 طالب وطالبة في 781 لجنة على مستوى القاهرة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية في تمام التاسعة.