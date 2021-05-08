اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية (اعرف التفاصيل)

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن اعتماد جدول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية»، حيث ستبدأ في الأول من يونيو القادم ليؤدي الامتحانات 113 ألفًا و288 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية بالدقهلية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

وقال عبدالرؤوف، في تصريح صحفي، إنه وجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الإمتحانية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما تم التشديد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وحزم حرصا على سلامة الجميع.

عبد الرؤوف: الامتحانات من 1 إلى 7 يونيو المقبل

وأضاف أن مدة الامتحانات تكون بدايتها الأول من يونيو وحتى السابع من يونيو الجاري، موضحا أنه سيؤدي امتحانات الإعدادية العامة 109 آلاف و564 طالبًا وطالبة، وذلك في 621 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه سيؤدي امتحانات الإعدادية المهنية 3724 طالب وطالبة وذلك في 22 لجنة سير امتحان بالإدارات التعليمية بالمحافظة موضحا أنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة بالنسبة للامتحانات.