مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 30 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت، 6 آلاف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 30 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار اليوم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل اليوم السبت 30 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمين من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات الفنادق لاستقبال حوالي 6 آلاف سائح من المقرر وصولهم على مدار اليوم من دول التشيك وبولندا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وبلجيكا.

مهرجانات بشواطئ مرسى علم

وكشف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تستقبل السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، ويتم نقلهم عبر حافلات سياحية وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت، وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات مهرجانات متنوعة على الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السائحين، كنوع من أنواع تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.