ورشة للخط العربي من مكتبة مصر العامة للأطفال.. «لو عاوز تعلم ولادك صح»

سيطرة اللغات على كافة المناهج الدراسية وبات استخدام اللغة العربية في أضيق الحدود أمر قد يعاني منه بعض الآباء الذين يرون أن تعلم اللغة العربية نطقا وكتابة أمر يجب إتقانه حيث إنها اللغة الأم ولا غنى عن التعامل بها من خلال الحياة اليوم.

وكشفت مكتبة مصر العامة عن ورشة الخط العربي للأطفال التي تمكنهم من كتابة الخطوط العربية بشكل سليم ودقيق مع تعلم قواعد الكتابة الصحيحة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ورشة الخط العربي من مكتبة مصر العامة.

ورشة الخط العربي من مكتبة مصر العامة

- قيمة الاشتراك 200 جنيه.

- ورشة الكتابة مخصصة للأطفال من 7 إلى 11 سنة.

- الورشة يومي الأحد والأربعاء من كل اسبوع ابتداء من غد الأحد الموافق 21 مايو الجاري.

- عدد المحاضرات التي يتلقاها الأطفال في الدورة 6 محاضرات.

- مواعيد المحاضرات من 10 إلى 12، من 12 إلى 2 ومن 2 إلى 4 مساء.

- يمكن الاستعلام وتسجيل الأسماء من خلال قسم الكبار بالدور الأول بمقر المكتبة الرئيسية 4 شارع جمال حمدان المتفرع من شارع النيل بجوار مجلس الدولة الجيزة.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بالجيزة تحرص على تقديم العديد من الورش والدورات التدريبية المتخصصة للأطفال وأبرزها تعلم اللغات المختلفة وتنمية القدرات فضلا عن ورش لتعليم الرسم بكل أنواعه بالإضافة لورش التربية الصحيحة التي يحضرها الأباء والأطفال.