«أزهر مطروح»: 2792 طالبا أدوا امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، إن 2792 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات نهاية العام للشهادات الابتدائية والإعدادية ومعاهد القراءات، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن عبد العزيز التابعة لإدارة مطروح التعليمية، يرافقه مدير إدارة التعليم الإعدادي الشيخ سمير خلاف، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات، حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، وكذلك مستوى الامتحان وحضور الطلاب.

منع دخول الهواتف المحمولة الامتحانات

ونبه رئيس منطقة مطروح الأزهرية على دور أمن اللجان في ضرورة عدم السماح لأي طالب أو طالبة باصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة من وسائل الاتصال حرصا على مصلحة الطالب وعدم تعرض للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه، وتطبيق القانون بحزم على أي واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات، منبها على لجان المتابعة بتذليل العقبات وحل المشكلات بشكل فوري لحسن سير العملية الامتحانية.

توفير الجو الملائم للطلاب

كما اطمأن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، مدير العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح، على لجان مطروح النموذجية، وأكد على توفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب من عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

1593 طالبا في امتحانات الابتدائية

وأوضح مدير إدارة الامتحانات بأزهر مطروح عطية سالم، أن 1593 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة في القرآن الكريم، بينما يؤدي 1140 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنطقة الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، وسيؤدي 59 طالبا وطالبة بشهادات معاهد القراءات في مادتي الفقه والإنشاء.