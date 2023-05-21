مواقيت الصلاة اليوم في مصر

قدمت الهيئة المصرية للمساحة، للمواطنين مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، والتي يبحث عنها الموطنين في كافة الأنحاء بشكل يومي لإقامة الفرائض في مواعدها المحددة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر، وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم 21 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:45 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا

أذان الظهر: 12:46صباحًا

أذان العصر: 4:13مساءً

أذان المغرب: 7:31مساءً

أذان العشاء: 8:55 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:45مساءً

موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:19صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:53مساءً

موعد أذان العشاء: 9:24مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا

أذان الظهر: 12:45صباحًا

أذان العصر: 4:08مساءً

أذان المغرب: 7:27مساءً

أذان العشاء: 9:49 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا

أذان الظهر: 12:50مساء

أذان العصر: 4:19مساءً

أذان المغرب: 7:26مساءً

أذان العشاء: 9:01 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:10صباحًا

أذان الظهر: 12:49مساء

أذان العصر: 4:29مساءً

أذان المغرب: 7:46 مساءً

أذان العشاء: 9:17مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا

أذان الظهر: 12:46صباحًا

أذان العصر: 4:14مساءً

أذان المغرب: 7:31مساءً

أذان العشاء: 8:56 مساءً.