مواقيت الصلاة اليوم في مصر
كتب:
هبهَ وهـدان
02:06 ص | الأحد 21 مايو 2023
مواقيت الصلاة
قدمت الهيئة المصرية للمساحة، للمواطنين مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، والتي يبحث عنها الموطنين في كافة الأنحاء بشكل يومي لإقامة الفرائض في مواعدها المحددة.
وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر، وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم 21 مايو 2023، كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:52 مساء
موعد أذان العصر: 4:28 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:45 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا
أذان الظهر: 12:46صباحًا
أذان العصر: 4:13مساءً
أذان المغرب: 7:31مساءً
أذان العشاء: 8:55 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:52 مساء
موعد أذان العصر: 4:28 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:45مساءً
موعد أذان العشاء: 9:14 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:19صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:57مساء
موعد أذان العصر: 3:36 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:53مساءً
موعد أذان العشاء: 9:24مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا
أذان الظهر: 12:45صباحًا
أذان العصر: 4:08مساءً
أذان المغرب: 7:27مساءً
أذان العشاء: 9:49 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا
أذان الظهر: 12:50مساء
أذان العصر: 4:19مساءً
أذان المغرب: 7:26مساءً
أذان العشاء: 9:01 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:10صباحًا
أذان الظهر: 12:49مساء
أذان العصر: 4:29مساءً
أذان المغرب: 7:46 مساءً
أذان العشاء: 9:17مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا
أذان الظهر: 12:46صباحًا
أذان العصر: 4:14مساءً
أذان المغرب: 7:31مساءً
أذان العشاء: 8:56 مساءً.