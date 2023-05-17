مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الأربعاء 17مايو 2023

شريحة كبيرة من المسلمين يحرصون يوميا على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة الذين يؤدون الصلاوات الخمس فى مواعيدها الدقيقة، لذا تقوم هيئة المساحة بالاعلان الدقيق على جميع مواعيد الصلاة.

ومن هنا تحرص بوابة «الوطن»، بشكل يومي على التاكيد على مواقيت الصلاة الخمس، وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث اختلفت مواعيد الصلاوات فى جميع محافظات الجمهورية، وياتى الاعلان وفقا للمواقيت الدقيقة المعلنة من جانب الهيئة العامة للمساحة المصرية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:43 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:12مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:51مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:21مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 صباحًا.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 .

أذان العشاء: 9:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة اسيوط

موعد أذان الفجر: 4:30 صباحًا.

أذان الظهر: 12:42 صباحًا.

أذان العصر: 4:22 مساءً.

أذان المغرب: 7:38 مساءً.

أذان العشاء: 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:30 مساءً.

أذان العشاء: 8:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:33 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:05 مساءً.

أذان المغرب: 7:25 مساءً.

أذان العشاء: 8:47 مساءً.