حفيدتا إسماعيل ياسين تستعيدان ذكريات أبو ضحكة جنان: شخصية جادة في الواقع

استضاف برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « Ten» حفيدتي الفنان الكبير إسماعل ياسين، وذلك في إطار إحياء ذكرى وفاته التي توافق 24 مايو من كل عام، وقالت سارة ياسين إسماعيل ياسين، إنَّ جدها الراحل كان يعيش طفولته في طفولة والدها المخرج ياسين إسماعيل ياسين.

ابن وحيد للفنان إسماعيل يس

وأشارت سارة ياسين إسماعيل إلى أنَّه كان يضع القواعد طيلة الوقت، خاصة أن والدهم كان الابن الوحيد له، إلا أنَه خصص له دورا كاملا في الفيلا الخاصة بهم للعب والملاهي، موضحة أنَّه كانت لديه مكتبة بها مجلدات وكتب هامة منها كتاب ذهب مع الريح باللغة العربية وكان يحب القراءة وخطه جيد جدا بالرغم من أنه خرج من المدرسة في الصف الرابع الابتدائي وأيضا كان يلحن المونولجات بنفسه وكان يحب الموسيقى جدا، وكان طول الوقت يتابع أخبار ابنه (والدها).

الفنان الراحل كان يحب الخير لزملائه

وأضافت سلمى ياسين إسماعيل ياسين أنَّ الفنان الراحل إسماعيل ياسين كان يحب الخير لزملائه وكان دائم الحب لجميع زملائه وكان هو الشعور السائد وقتها بين الممثلين ويظهر دائما في الأعمال الفنية التي قدموها، مشيرة إلى أن جدها كان جاد جدا في الواقع وليس كوميديا كما يتوقع الجميع.

إسماعيل ياسين كان يحتفظ بمكتبة أفلام

وأشارت حفيدة إسماعيل ياسين إلى أنَّ وقت طفولة والدها كان يتحول لكوميدي ويرتدي ملابس مضحكة ويلتقط الصور معه لتعويضه عن الحنان الذي فقده، موضحة أنَّ والدها المخرج ياسين إسماعيل ياسين كان يحتفظ بمكتبة أفلام للفنان الراحل بها 200 فيلم يشاهدونها ويستمتعون بها، وأن فيلم «صاحبة العصمة» كان يمثل تحديا كبيرا للفنان إسماعيل ياسين لأنه كان دور استثنائي وجديد عليه.