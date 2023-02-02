نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالمحافظات.. ظهرت الآن

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 وتتجه أنظار الطلاب لمعرفة النتيجة بالرقم القومي أو بالاسم، والتي سيتم إعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الذي يقوم بالإعلان عن نتائج الشهادات للمراحل التعليمية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالمحافظات

ويبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم القومي ورقم الجلوس والاسم، ويتيح موقع بوابة الأزهر الإلكترونية النتيحة عبر الرابط من هنا.

5 خطوات للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

ويستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا .

2- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

3- اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

4- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

5- إدخال رقم الجلوس والرقم القومي إن طلب وتظهر النتيجة الطالب

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها لعشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور علي مستوي الجمهورية اللذين ينتظرون رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات من خلال رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 وفق ما أعلنه الدكتور محمد ‏الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن الحاصلين على مجموع 50% فأكثر يصل عددهم إلى 136587 بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % بلغ عددهم 18899 بنسبة 12.15%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وأعلن الأزهر الشريف أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 سيتم عرضها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال الإنترنت .