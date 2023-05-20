كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية، معلنا ظهورها غدا في المدارس وذلك بعدما ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي اليوم، حيث أن طلاب الصفين قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 الأربعاء قبل الماضي، وعليه تمت عمليات التصحيح وبدأت النتيجة في الظهور.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تم تحديد موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية، حيث مقرر ظهورها غدا الأحد في كافة مدارس المحافظة، وذلك بعدما انتهت كل مدرسة من التصحيح والمراجعة.

طرق الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وأكد أنه فور ظهور النتيجة غدا، يجب على أولياء الأمور التواصل مع المدرسة للحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني وذلك عبر رقم جلوس الطالب.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وأوضح أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي تمت بالتزام تام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

تعليمات تصحيح نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وأكد أنه شدَّد قي تعليماته عقب انتهاء العملية الامتحانية على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًا على مصلحة الطلاب.