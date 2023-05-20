مواعيد عمل السجل المدني بالعباسية.. فترتان صباحا ومساءً

حددت وزارة الداخلية مواعيد عمل السجل المدني بالعباسية وتكون على فترتين وتبدأ الفترة الأولى «الصباحية» من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة 2.30 ظهرًا، والفترة الثانية «المسائية» تبدأ الساعة 3.30 عصرًا وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك وفق المعلن على منصة الأحوال المدنية.

مواعيد عمل السجل المدني بالعباسية

«الوطن» تنشر خدمات يقدمها السجل المدني بالعباسية، وذلك وفق استراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على تطوير الخدمات وسرعة حصول المواطن عليها سواء من داخل مقرات الشرطة الخدمية أو من خلال المنصات الإلكترونية المحددة.

الحصول على البطاقة الشخصية

- استمارة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

- الذهاب إلى الأحوال المدنية في مواعيد عمل السجل المدني بالعباسية.

شروط الحصول على الخدمة

يشترط الجنسية مصري/ مصرية.

- لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

- يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب.

- الذهاب إلى السجل المدني بالعباسية

مستخرجات الأحوال المدنية

- تغيير بيانات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية.

- خدمة تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية.

- تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية.

- تصحيح أو تغيير بيان الديانة أو الجنسية.

- الحصول على صورة قيد زواج.

- الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي.

- الحصول على صورة قيد ميلاد.

- الحصول على صورة قيد وفاة.

- الحصول على شهادة الوفاة المميكنة.

- الحصول على صورة قيد طلاق.

- خدمة استخراج شهادة ميلاد من الماكينات المُتطورة.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- البطاقة العائلية.