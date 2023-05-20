روسيا: مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، لاتهامهما بترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدورها، أعربت دول مجموعة السبع خلال قمة «هيروشيما» اليابانية، في بيان، عن قلقها لإعلان روسيا عن استعدادها لإجراء تفجير نووي اختباري، داعية جميع الدول إلى الالتزام بوقف مثل هذه التجارب.

وفي وقت سابق، أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن لقاء مرتقب بين الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأيام المقبلة خلال قمة مجموعة السبع، مضيفا خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيسين سيبحثان سلسلة موضوعات، بينها «التحالف الدولي» لتسليم مقاتلات.

وسيحبط قبول أوكرانيا في حلف الأطلسي «الناتو»، التسوية السياسية لأزمتها، واعتبر الخبير العسكري الأمريكي، جون دينيس، في مقال لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الأمر سيؤكد صواب النهج الروسي ويقوض مبادئ التكتل العسكري، فوقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويدرك الغرب، تماما أن أوكرانيا لن تستطيع النصر في ساحة المعركة، وبات مستعدا للتفاوض حول مصيرها مع الجانب الروسي، وفقا لما ذكرته صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

رئيس الشيشان: بوتين مثال للتفاني أمام الأمة والشعب

وفي جمهورية الشيشان الروسية، أعرب الرئيس رمضان قديروف، عن تأييده التام لكل كلمة قالها الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس العلاقات القومية، مؤكدا عبر «تليجرام»، أنه مثال للتفاني أمام الأمة والشعب.

وكان بوتين، قال خلال اجتماع لمجلس العلاقات بين الأعراق في جنوب بلاده، إن الغرب يحاول بنشاط بث التفرقة بين المجموعات العرقية المختلفة التي تعيش في بلاده، وتقسيم البلاد إلى دول متعددة، وفقا لما ذكره شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، قال مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، إن المنظمة تجاهلت معلومات «موسكو»منذ ديسمبر 2021، حول تدبير أوكرانيا لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

ميدانيا، دمرت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، مجموعة استطلاع أوكرانية حاولت استطلاع وحدات الجيش الروسي في منطقة نوفوسيلوفكا بالاتجاه الجنوبي لدونيتسك، وأشار رئيس المركز الإعلامي لقوات «مجموعة فوستوك» العقيد ألكسندر جوردييف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى تدمير 3 مركبات مدرعة لقوات المشاة وناقلة جنود ومركبة استطلاع قتالية

كما أشار جوردييف، إلى إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز «ليليكا» بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من طراز «فوريا».

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن المساعدات المقدمة لأوكرانيا تستند إلى افتراض أن «واشنطن» لا تمكن أو تدعم الهجمات على الأراضي الروسية.

دوي انفجارات بالقرب من المطار القديم بـ«ماريوبول»

وفي وقت سابق، دوت عدة انفجارات في مدينة «ماريوبول» جنوب شرق أوكرانيا، وقال مصدر في الأجهزة الأمنية المحلية، إن الانفجارات دوت في الجزء الجنوبي الغربي للمدينة بالقرب من المطار القديم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعلنت شركة «روستيخ» الحكومية الروسية أن المروحيات المسيرة «باس 200» أثبتت جدارتها في أصعب الاختبارات، مشيرة في بيان، إلى النجاح في التحكم بهذه المروحيات عن بعد من مسافة تزيد عن 80 كيلومتر.

وفي بولندا، اختبرت منظومة مضادة للمسيرات في مطارين اثنين، وفقا لما أعلنه مدير إدارة الطيران المدني بيوتر سامسون.