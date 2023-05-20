رئيس الأوكراني للحوار لـ«القاهرة الإخبارية»: كييف تدرك عظمة روسيا وكانت تستعد للمواجهة منذ عامين

أكد الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن أوكرانيا تدرك عظمة دولة روسيا، حيث تمتلك مقدرات وعتاد عسكري، وأحد أكبر الجيوش وأقواها على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قدر أوكرانيا أنها وقعت في الخلاف السياسي المعروف، وتم احتلال جزء من أراضيها.

أوكرانيا كانت تستعد لمواجهة عسكرية مع روسيا

أوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا كانت تستعد خلال العامين الماضيين، لإمكانية وجود مواجهة عسكرية مع روسيا، معتبرًا أن ذلك كان واضحًا خاصة في تحالفها مع حلفائها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبا، والحصول منهم على عتاد عسكري ومعلومات استخباراتية.

وأشار إلى أن أوكرانيا التزمت في البداية، بعدم الاعتداء على الأرض الروسية، وأنها لم تنصب أي عداء عسكري للناتو ضد روسيا، ضاربًا المثل بعدم وجود أي قواعد عسكرية أو قنابل موجهة، معتقدًا أن أوكرانيا تشكر وتكرر شكرها لدول أوروبا، وتقول دائمًا إنها تضحي بأبنائها بينما تضحي أوروبا بجزء من أموالها.