طلاب الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة: «امتحان الإنجليزي سهل وختامها مسك»

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة عن فرحتهم عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، إذ انهى اليوم الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 -2023.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

وأشارت هدير علي، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة، أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أن الوقت كان كافيا لأداء جميع الأسئلة.

بينما قالت الطالبة أنغام مصطفى، «ختامها مسك الحمدلله، والامتحان كان سهل، خلصنا قبل الوقت وراجعنا، وامتحانات الشهادة الإعدادية كلها كانت سهلة الترم دا».

سهولة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

يذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في البحيرة استهدفت 121 ألفا و487 طالبا وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة في 18 إدارة تعليمية.

وكان قد أدى الطلاب امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها وطوال فترة انعقادها بجولات ميدانية مكثفة والمرور على عدد من اللجان في الإدارات التعليمية.

متابعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في البحيرة

وذكر أنه تم متابعة سير الامتحانات من خلال الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، والتي تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة داخل كل إدارة تعليمية.