تفاصيل شخصية ياسمين صبري في فيلم البعبع مع أمير كرارة

تواصل الفنانة ياسمين صبري، خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهدها في فيلم البعبع الذي يجمعها للمرة الأولى مع الفنان أمير كرارة وتقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليها.

تفاصيل شخصية ياسمين صبري في فيلم البعبع

تجسد ياسمين صبري ضمن أحداث فيلم البعبع شخصية دكتورة صيدلانية ويقع في حبها أمير كرارة الذي يجسد شخصية مجرم تائب عن الإجرام ويحاول أن يجعلها تحبه ويشهد العمل الكثير من الأحداث والصراعات.

ويشارك في فيلم البعبع عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل واخراج حسين المنباوي.

وعلى الجانب الآخر، تواصل ياسمين صبري تصوير باقي مشاهد فيلمها الثاني أبو نسب الذي تعود من خلاله إلى ثنائياتها مع الفنان محمد إمام وعدد آخر من الفنانين منهم محمد لطفي وماجد الكدواني وهالة فاخر ووفاء عامر، وهو من اخراج رامي إمام.