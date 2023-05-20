إجابات امتحان مادة «الجبر» لطلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أدى نحو 63 ألفاً و307 طلاب وطالبات بمحافظة كفر الشيخ، ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام 2022 - 2023، في مادة «الجبر»، وذلك في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة، وذلك خلال الفترة الأولي، كما أدوا امتحان مادة «العلوم» في الفترة الثانية.

نموذج امتحان مادة «الجبر»

وتضمن امتحان مادة «الجبر» للشهادة الإعدادية، سؤالاً بعنوان «إذا كان مجموع عمري أب وابنه الآن 35 سنة، فإن مجموع عمريهما بعد عشر سنوات ---- سنة»، ومن بين الاختيارات «25 - 35 - 55 - 45»، والصحيح «55»، وفقاً لما ذكره طارق محمد، مُعلم أول رياضيات بالمرحلة الإعدادية بإدارة بيلا التعليمية.

وتضمن الامتحان سؤالا بعنوان «المستقيمان س - 3 = 0، وص= 4 يتقطاعان في الربع»، ومن بين الاختيارات «الأول - الثاني - الثالث - الرابع»، والصحيح «الأول».

كما تضمنت أسئلة امتحان مادة «الجبر» للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أيضاً سؤال «أوجد في ح × ح مجموعة حل المعادلتين الآنيتين الآتيتيتن بيانياً: س + 2ص = 4، وس - ص = 1».

امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، شكى بعض طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، من صعوبة امتحان مادة «الجبر»، وفقاً لما ذكره بعض الطلاب لـ«الوطن»، حيث وصفوه بأنه في مستوى الطالب المتفوق، ولا يتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.