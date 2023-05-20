تنسيقية شباب الأحزاب: تقدمنا برؤية عن الجانب الإجرائي للوصاية على المال

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّها تقدمت برؤية في الجانب الإجرائي للوصاية على المال بالحوار الوطني، إذ أن الإجراءات كانت تتلخص في مجموعة من التحديات التي يواجهها الولي على المال، وكانت أول توصية طرحتها سرعة الإجراءات.

أهمية وجود جزء مخصص من أموال القاصر تحت الوصاية

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «تحدثنا عن أهمية أن يكون هناك جزء مخصص من أموال القاصر تحت الوصاية، هذه الأموال في الوصاية لكن يجب أن يكون للوصي حق التصرف فيها دون الرجوع إلى النيابة المختصة في شؤون المال، وهذا نستخدمه في الحالات العلاجية الحرجة».

حجرة مختصة بحالات العلاج أو تأمين القاصر لنفسه

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «يجب أن تكون هناك حجرة مختصة بحالات العلاج أو تأمين القاصر نفسه، فلو حدث حريق في المنزل الموجود فيه القاصر، هل يصح ألا نؤمن مكانًا آخر له حتى يتواجد فيه؟ كما تحدثننا عن سرعة الرد إذا ما ثبت عدم أهلية الولي على المال، بأن يكون هناك رد سريع لضمان وحفظ حقوق الطفل».