138 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالشرقية.. والمحافظ يتفقد اللجان

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022 / 2023، بمدارس مدينتي بلبيس والزقازيق اليوم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الإعدادية

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد مدرسة الكيلانية الرسمية لغات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، التي تضم 18 لجنة امتحانية تستوعب 344 طالبًا وطالبة.

واطمأن المحافظ من الطلاب، على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكدًا أنّ الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل، والأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وتابع محافظ الشرقية انتظام سير الامتحانات بمدرسة عبد اللطيف حسانين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، التي تضم 20 لجنة تستوعب 415 طالبًا وطالبة.

كما حرص على تفقد حجرة الزائرة الصحية، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة في أثناء تأدية الامتحان.

و أكد المحافظ أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيرًا إلى أنه جرى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة.

ومن جهته، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي انطلقت اليوم، وتستمر حتى الخميس 25 مايو، يبلغ 138 ألف طالب وطالبة موزعين على 761 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثانِ.